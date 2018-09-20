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Купленное в интернете нарядное платье заставило британку оголить грудь

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Пейдж Гарднер

Британка Пейдж Гарднер (Paige Gardner) купила в интернет-магазине платье для выхода в свет. При примерке выяснилось, что вырез на обновке полностью обнажает ее грудь. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

23-летняя девушка приобрела наряд, чтобы пойти в нем на вечеринку с подругами. На сайте, по ее утверждению, была размещена фотография модели в этом платье: на ней вырез находился на животе. Стоимость покупки составила 25 фунтов (почти 2,2 тысячи рублей).

«Как только я надела его, я поняла, что определенно не буду носить его ни в каком общественном месте — никакой скотч для декольте не сможет спасти ситуацию. Оно определенно сидит не так, как я ожидала», — заявила Гарднер.

Девушка решила обратить ситуацию в шутку и поделилась фотографией в обновке с друзьями и родственниками. По ее словам, история вызвала у близких смех.

Девушка также заметила, что останется клиентом этого интернет-магазина. «Просто буду впредь осведомлена о модели на фото и о том, какая объемная у нее грудь», — пошутила она.

Ранее клиентки торгового сайта Asos раскритиковали дизайнеров одноименной марки, создавших одежду очень маленького размера. Покупательницы решили, что подобное решение подтолкнет женщин к опасному для здоровья похудению.

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