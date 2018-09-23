В России появился новый город-миллионник

Краснодар официально признан городом-миллионником. Об этом сообщается на официальном сайте администрации и городской думы города.

«Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе — одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения. Большинство — люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», — сказал мэр города Евгений Первышов.

Соответствующий символический сертификат городскому главе вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова. По данным ведомства, население городского округа Краснодара на 1 января 2018 года составляло 990203 человека.

28 августа жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана пожаловалась на «колхозный» Краснодар. «Краснодар — маленький. Мне неинтересно, там колхоз. Там ходят в магазин на каблуках. Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим», — рассказала она, отметив, что почти не выходит из дома.

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