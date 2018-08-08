Жена футболиста «Краснодара» пожаловалась на «колхозный» Краснодар

Модель Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как ей и ее мужу живется в Краснодаре. Интервью с Мамаевой вышло на YouTube-канале Точки Nad И.

«Краснодар — маленький. Тебя там все знают, все тебя фотографируют, если ты выходишь без косметики. Все тебя обсуждают. Мне неинтересно, там колхоз. Там ходят в магазин на каблуках. Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим», — рассказала Мамаева. Она также отметила, что почти не выходит из дома.

В июне 2016 года Мамаева вместе с партнером по сборной России Александром Кокориным заметили в одном из ночных клубов Монте-Карло. Футболистов, накануне вылетевших вместе с национальной командой с чемпионата Европы, застали за курением кальяна. Поведение игроков вызвало недовольство со стороны болельщиков.

29-летний Мамаев выступает в составе краснодарского клуба с 2013 года. В сезоне-2017/2018 во всех турнирах полузащитник провел 23 встречи и пять раз поражал ворота соперника.

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