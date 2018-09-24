Армяне накормят богатых россиян

Шеф-повар Нарек Авагян разработал эксклюзивное меню традиционных армянских блюд специально ко Дню независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Любое наименование можно будет попробовать в ресторане «Кафе Арарат» на первом этаже отеля «Арарат Парк Хаятт Москва» с 17 по 30 сентября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уже 16 год потомственный повар Нарек Авагян радует гостей отеля блюдами из свежей рыбы, мяса, круп, сыров и ароматных горных трав, которые доставляют в «Кафе Арарат» прямо из Еревана.

На этот раз в меню включили традиционный бурум от шефа, сервированный с таном, армянскими помидорами и козьим сыром, запечённого сига из озера Севан и дикую армянскую рыбу кармрахайт. На десерт Авагян предложит инжир в шоколаде с ванильным мороженым и легендарный армянский кофе, приготовленный на песке.

Фото: Арарат Парк Хаятт 1 /5

Кроме того, с 1 октября в ресторане «Парк» стартуют традиционные воскресные бранчи с широким выбором сезонных блюд и десертов. В баре гостям предложат три варианта сопровождения к бранчу: красное и белое вино, игристое вино или французское шампанское Mercier, а также фирменные коктейли. Посетителей будет ждать легкая джазовая музыка в живом исполнении.

Фото: Арарат Парк Хаятт 1 /3

Отели «Парк Хаятт» построены в ведущих городах мира и отражают уникальную культуру каждого. «Арарат Парк Хаятт Москва» располагается в центре Москвы рядом с Большим театром и Красной площадью.

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