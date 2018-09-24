Гонконгцам запретили хотеть отделиться от Китая

Правительство Гонконга официально запретило политическую партию, выступающую за отделение города от Китайской Народной Республики. Соответствующий приказ подписал министр по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли.

Теперь жителям мегаполиса запрещено быть членами Национальной партии, выступающей за независимость города от материкового Китая. Тем, кто будет участвовать в деятельности организации, выступать от ее лица или заниматься сбором денег на ее работу, будет грозить до трех лет лишения свободы и штраф размером до 12 тысяч долларов, сообщает CNN.

«Национальная партия Гонконга имеет четкую цель — становление Гонконга независимой республикой, — заявил Ли. — За два года своей деятельности партия планировала и совершала действия для ее достижения». Министр также добавил, что члены организации занимались разжиганием ненависти к китайским мигрантам с материка и выступали за вооруженную революцию ради обретения Гонконгом независимости.

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Представитель партии Энди Чан комментариев пока не дал. В августе он выступил с речью в Клубе зарубежных журналистов. «Мы были колонией Британии, а потом стали колонией Китая, где наше право выбирать собственное будущее?» — заявил он. Он также напомнил о судьбе, которая постигла другие регионы, в которых присутствуют сепаратистские настроения — Тибет и Синьцзян.

В 2016 году Чана не допустили до местных выборов в законодательный совет. Полиция также неоднократно препятствовала проведению Национальной партией протестных мероприятий.

Управление Специальным административным районом Гонконг производится по принципу «одна страна-две системы». После того как в 1997 году город перешел от Великобритании Китаю, в нем на протяжении 50 лет должен сохраняться особый административный режим и правовая система, не подконтрольная Пекину.

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