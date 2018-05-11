Генконсульство России в Гонконге эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Офис генерального консульства России в Гонконге был эвакуирован в связи с обнаружением американской авиабомбы времен Второй мировой войны в районе Ваньчай. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

«11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления», — говорится в заявлении.

О нахождении бомбы AN-M65 длиной 145 сантиметров и диаметром 45 сантиметров в четверг, 10 мая, сообщили рабочие одного из строительных объектов в центральном районе города, передавало South China Morning Post.

Операция по обезвреживанию снаряда длилась 20 часов. Все близлежащие здания эвакуировали, а дороги перекрыли, пишет издание.

Это уже третий боевой снаряд времен Второй мировой войны, найденный в этом районе. В январе там также были обнаружены два неразорвавшихся снаряда американского производства.

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