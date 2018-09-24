Российского футболиста осудили за наркотики

Бывший форвард московского «Динамо» Кирилл Курочкин признан виновным в незаконном хранении и приобретении наркотиков. Об этом сообщает «Газета.ру».

30-летний Курочкин был задержан в Саранске при покупке наркотиков у действующего футбольного судьи Дениса Рожука. Бывший футболист был приговорен к одному году лишения свободы условно и двум годам исправительных работ.

В 2016-м Курочкина задерживали за хранение синтетических наркотиков. При футболисте, также находившемся на тот момент в Саранске, нашли 10 граммов запрещенного вещества. В феврале 2017 года Курочкина приговорили к трем годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Курочкин выступал на позиции полузащитника. Является воспитанником «Мордовии». В 2007 году перешел в «Динамо», однако не сумел закрепиться в основном составе бело-голубых и дважды уходил из клуба в аренду, выступая также в «Мордовии» и липецком «Металлурге».

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