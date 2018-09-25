Минобороны поймали на махинациях с елками

Минобороны допустило нарушения при закупках новогодних елей. Об этом говорится в сообщении Федерального казначейства, выдержки из которого приводит РБК.

Проверка проводилась в марте по запросу Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». Ее результаты стали известны только сейчас. Минобороны объявило аукцион на закупку новогодних елей в ноябре 2017 года.

Общая максимальная цена за 268 деревьев составила 17,2 миллиона рублей, включая 12-метровую светодиодную искусственную ель за 2,99 миллиона.

В обоснование цены ведомство привело предложение трех продавцов, средняя из которых равнялась 39,9 тысячи рублей за одну ель с набором игрушек. По подсчетам РБК, такой комплект может стоить 12 тысяч рублей.

Нарушение, допущенное Минобороны, прописано в законе о контрактной системе и предусматривает административный штраф в размере десяти тысяч рублей.

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