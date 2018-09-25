Биолог оседлал гигантского крокодила и выжил

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Датчанин залез на полутонного гребнистого крокодила, чтобы сделать с ним селфи. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Нильс Дженсен (Niels Jensen) путешествовал по Северной территории Австралии, когда наткнулся на гребнистого крокодила длиной 4,7 метра и весом 650 килограммов. 22-летний мужчина, получивший образование биолога по дикой природе, решил сделать эффектный снимок. Он приманил крокодила трупом маленького кенгуру валлаби и залез на рептилию, увлеченную трапезой. После того как он слез с крокодила, оператор призвал его сделать это еще раз. Дженсен спокойно забрался на спину пресмыкающегося и поднял палец вверх.

Друзья прозвали мужчину «датским крокодилом Данди». Позже он признал, что «играл со смертью». Туристические власти штата заявили датчанину, что он «напрашивался на проблемы». Дженсен заявил, что несмотря ни на что, «острые ощущения стоили риска».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

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