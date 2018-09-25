Освобожденный преступник попросился остаться в тюрьме ради встречи с Тотти

Итальянский заключенный не захотел покидать тюрьму из-за встречи с бывшим нападающим «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти. Об этом футболист написал в своей автобиографии, выдержку из которой опубликовало издание Football Italia.

«Мы прошлись по камерам, там были болельщики всех команд. С нам были игроки "Ромы" и "Лацио" (второй римский клуб — прим "Ленты.ру"). Заключенные были так счастливы, будто их посетил Папа Римский. Там был стол, за которым мы давали автографы. Один парень кричал и жестикулировал, потом он попытался пройти вперед остальных», — рассказал Тотти.

Футболист не мог понять, почему этот заключенный был таким настойчивым, пока тот не заговорил. «Я узнал, что его срок закончился, но он попросился остаться, потому что знал, что я приду. Он обещал сделать что-то безумное, если его выпустят из тюрьмы», — поведал итальянец.

Тотти на протяжении всей карьеры выступал за «Рому». В его активе 250 голов в 619 матчах. В составе римлян Тотти девять раз становился вице-чемпионом Италии, один раз выигрывал национальное первенство. Тотти был частью итальянской сборной, завоевавшей кубок мира в 2006 году. Игрок завершил карьеру в 2017-м.

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