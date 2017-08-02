Спорт
 

Игровую майку Тотти с прощального матча запустили в космос

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Игровая майка с прощального матча бывшего футболиста итальянской «Ромы» Франческо Тотти отправлена в космос. Об этом сообщается на сайте команды.

Транспортировку атрибутики осуществила ракета-носитель «Вега», предназначенная для вывода на орбиту спутников. Запуск состоялся на космодроме Куру во Французской Гвиане в среду, 2 августа. Таким образом в клубе решили подчеркнуть исключительность Тотти, который на протяжении всей игровой карьеры выступал в составе «Ромы».

40-летний футболист 28 мая провел последний матч в карьере, выйдя на поле в футболке «Ромы» в игре 38-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:2). Тотти — воспитанник римской команды. В основном составе «волков» дебютировал в марте 1993 года. За это время он сыграл за клуб более 700 матчей, в которых забил 306 мячей. Вместе с командой становился чемпионом Италии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золото чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил девять мячей.

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