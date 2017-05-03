Играющий с 1993 года за «Рому» Тотти решил завершить карьеру

Нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти решил завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом Football Italia рассказал спортивный директор команды Рамон Мончи.

«Тотти договорился с руководством, что прекратит выступления на профессиональном уровне. Новый сезон он начнет на посту директора команды», — рассказал Мончи.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отличился три раза.

Тотти — воспитанник «Ромы». В основном составе римлян он дебютировал в марте 1993 года. За это время он сыграл за клуб 770 матчей, в которых забил 306 мячей. Вместе с командой становился чемпионом Италии, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золотые медали чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил девять мячей.