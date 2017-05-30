Тотти решил продолжить карьеру футболиста

Бывший форвард итальянской «Ромы» Франческо Тотти заявил, что продолжит карьеру футболиста в следующем сезоне. Об этом сообщает Football Italia.

Он отметил, что пока не знает, за какой клуб будет играть, но точка в его выступлениях пока не поставлена.

40-летний футболист в воскресенье, 28 мая, провел последний матч за «Рому», выйдя на поле в игре 38-го тура чеспионата Италии против «Дженоа» (3:2).

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Тотти — воспитанник «Ромы». В основном составе римлян он дебютировал в марте 1993 года. За это время он сыграл за клуб более 700 матчей, в которых забил 306 мячей. Вместе с командой становился чемпионом Италии, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В 2006 году в составе сборной Италии завоевал золото чемпионата мира. Всего за национальную команду сыграл 58 матчей, забил девять мячей.