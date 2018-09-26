Чемпион КХЛ подшутил над своей смертельной болезнью

Канадский тренер Майк Кинэн, приводивший магнитогорский «Металлург» к чемпионству в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), рассказал, что болен онкологическим заболеванием. Его слова передает TSN.

68-летний специалист борется с раком предстательной железы. Заболевание было диагностировано на ранней стадии: тренеру уже была сделана брахитерапия (источник излучения был введен внутрь — прим. «Ленты.ру»).

«Теперь меня точно можно называть "Железным Майком": радиация будет во мне всю оставшуюся жизнь», – отметил Кинэн.

В марте 2017 года Кинэн был назначен главным тренером китайского «Куньлунь Ред Стар», также выступающего в КХЛ. Однако, из-за неудачного начала сезона канадец потерял место на тренерском мостике уже в декабре.

В качестве тренера Кинэн выигрывал Кубок Стэнли в 1994 году, руководя «Нью Йорк Рейнджерс». Также на счету канадца и главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. «Металлург» стал сильнейшей командой лиги в 2014 году.

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