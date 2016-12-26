Канадский тренер заметил сокращение числа талантливых хоккеистов в России

Канадский тренер Майкл Кинэн, работавший с несколькими клубами Национальной хоккейной Лиги (НХЛ), высказал мнение, что в России сократилось число молодых талантливых хоккеистов. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

«Россия, как мы знаем, на некоторое время перестала быть той "электростанцией" в хоккее, которой была раньше, производя множество талантливых игроков. В какой-то момент она отстала, но не думаю, что ей потребуется слишком много времени, чтобы ускориться», — заявил специалист.

Кинэн также отметил, что в российской системе подготовки хоккеистов нужно провести ряд изменений, а тренеры из России должны перенять опыт североамериканских коллег.

Кинэн поработал в качестве главного тренера в восьми клубах НХЛ. В 1994 году он привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к завоеванию Кубка Стэнли. В первый сезон (2013/14) под руководством канадского специалиста магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок Гагарина. Российский клуб специалист покинул в 2015 году.

