Пошлины Трампа ударили по американскому автопрому

Американский автоконцерн Ford лишится одного миллиарда долларов из-за введенных США пошлин на ввоз стали и алюминия. С таким заявлением, как сообщает Reuters, выступил главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт.

Речь идет об убытках, которые компания прогнозирует на 2018-2019 годы. «Ирония в том, что основное наше производство сосредоточено в США, чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем больше денег мы потеряем», — отметил Хаккетт.

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О потерях говорят и другие американские производители. Рост тарифов на сталь приведет к дополнительным расходам в сотни миллионов долларов, даже при условии, что 90 процентов стали будет американского производства, заявил исполнительный вице-президент Honda North America Рик Шостек.

25-процентные тарифы на сталь и 10-процентные на алюминий в отношении Мексики, Канады и стран ЕС президент США Дональд Трамп ввел с 1 июня. В ответ все эти страны в качестве контрмер подняли пошлины на ряд американских товаров.

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