Священнослужитель шесть часов провисел на дереве из-за крокодила

Соратник бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе епископ Йоханнес Нганга шесть часов провисел на дереве, спасаясь от крокодила. Об этом сообщает Zwnews.com.
Нганга вместе с другом ехал на машине через реку, в которой водятся крокодилы, когда их автомобиль съехал с дороги и скатился в воду. По словам пострадавших, водитель потерял управление из-за того, что увидел на дороге огромного крокодила (кто именно был за рулем, не уточняется). Мужчины выбили окна и выбрались из машины, после чего доплыли до дерева и забрались на него, спасаясь от животного.
Так как их телефоны выключились, они не могли вызвать помощь. В три часа ночи, мужчины вплавь добрались до берега. Затем они дошли до ближайшего поселения, где вызвали подмогу, рассказал епископ.
Как сообщает издание, Нганга прославился, когда предрек Мугабе вечное правление в Зимбабве. В 2017 году бывшему президенту объявили импичмент. Вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».
Мугабе руководил страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.