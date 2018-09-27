Шефа немецкой полиции заподозрили в похищении человека

Против шефа Федеральной полиции Германии Дитера Романа начато расследование по подозрению в незаконном лишении свободы, сообщает Spiegel Online.

В 2018 году Роман отправился в подконтрольную курдам область на территории Ирака, чтобы арестовать местного жителя Али Башара, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 14-летней немки. Власти Курдистана передали 20-летнего иракца Роману в аэропорту местной столицы Эрбиля, однако официальная экстрадиция не была согласована с правительством Ирака в Багдаде.

Молодой человек сознался в убийстве и находится в тюрьме Франкфурта. Его также подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Депортацию Башара посчитали незаконной, поскольку между Германией и Ираком не существует договора о выдаче. Немецкая прокуратура начала предварительное расследование.

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Али Башар прибыл в Германию в 2015 году вместе с семьей из восьми человек и подал прошение об убежище, но получил отказ. Ему выдали временный вид на жительство, пока не будет рассмотрена апелляция. В это время он проживал в лагере для беженцев в Висбадене на западе Германии.

Вскоре после убийства девушки Башар бежал обратно на родину. Тело 14-летней Сусанны Фельдман было обнаружено 6 июня, спустя два дня Башара арестовали в Курдистане. Произошедшее обострило конфликт внутри Германии, связанный с миграционной политикой страны.

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