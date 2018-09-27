Раскрыты главные направления для путешествий в 2019 году

Издание Vogue опубликовало список направлений для путешествий, которые будут популярны в 2019 году. Такой рейтинг эксперты составили, основываясь на исследовании Всемирной туристской организации (ЮНВТО). В нем специалисты проанализировали не только самые популярные страны в 2016-2017 годах, но и те, что показывали самый большой прирост туристов.

Первая строчка рейтинга досталась Монголии. По полученным данным, туристический прирост с 2016 по 2017 год здесь составил 16,1 процента. Одно из самых популярных событий в стране — ежегодный летний праздник Надом. «На фестивале певцы исполняют древние песни, дети танцуют в традиционных костюмах, а в палатках с едой предлагают пельмени с бараниной», — рассказала корреспондент Vogue Хейли Смит.

Также за последние годы туристы проявили повышенный интерес к Уругваю (Южная Америка), который показал 21-процентный прирост путешественников. В то же время, в Республике Парагвай за последние два года наблюдался прирост туристов на 17,5 процента.

Помимо стран Южной Америки и Монголии, в список главных направлений 2019 года вошли Оман (прирост посетителей составил 20 процентов), Королевство Бутан (21 процент) и Республика Сейшельские Острова (15 процентов).

Парагвай Фото: Shutterstock Миссия иезуитов Ла-Сантисима-Тринидад-де-Парана. 1 /5

В сентябре специалисты компании Ostrovok.ru провели исследование по итогам летнего сезона 2018 года и выяснили, что большинство россиян предпочли поездки по России путешествиям за границу. Согласно полученным данным, более половины бронирований жилья (55 процентов) с 1 июня по 31 августа текущего года пришлось на российские направления.

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