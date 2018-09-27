Полиция получит расширенный доступ к счетам россиян

МВД России предложило расширить число сотрудников, которые могут запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юрлиц, даже если те не проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

До последнего времени право на запрос подобной информации имели только следователи. Министерство предложило включить в перечень сотрудников дознавателей, которые расследуют преступления, связанные с движением денежных средств по счетам граждан и юридических лиц.

В настоящее время дознаватели могут запрашивать данные о счетах и банковских операциях подозреваемых только в соответствии со статьей 115 УПК РФ («Наложение ареста на имущество»). По этой статье при наложении ареста на денежные средства, которые находятся на счете, во вкладе или на хранении в банках, операции по данному счету прекращаются полностью или частично. Руководители банков обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

«В то же время получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе в целях раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе. Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — говорится в тексте законопроекта.

Как отмечается в документе, эти же обстоятельства обусловили низкий процент возмещаемости ущерба по преступлениям — за семь месяцев 2018 года он составил только 14,8 процента, в 2017 году — 15,7 процента.

Законопроект может вступить в силу в декабре 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



