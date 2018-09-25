Оштрафованные водители компенсировали бюджету расходы на спорт

Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев 2018 года оштрафовали водителей на 65 миллиардов рублей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков, сообщает ТАСС. Почти такая же сумма заложена в бюджете России на физическую культуру и спорт. В 2018 году Министерство финансов планировало израсходовать по этой статье 64,8 миллиарда рублей.

Быков отметил, что всего на водителей было составлено 87,5 миллиона административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года. Он добавил, что судами на основании составленных протоколов вынесено 755 тысяч постановлений, из которых на сегодняшний день исполнено 87 процентов.

«Надо отметить, что 60 процентов оплачиваемых штрафов погашаются с использованием скидки в 50 процентов. Значит, система работает», — подчеркнул Быков.

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Закон о 50-процентной скидке на оплату штрафа в течение 20 дней после правонарушения вступил в силу 1 января 2016 года. От водителей поступали жалобы на доставку штрафов после истечения срока льготной оплаты. В мае этого года правительство одобрило законопроект, который позволяет оплачивать штраф в размере 50 процентов, если срок скидки закончился из-за задержки доставки.

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