Мосгордума единогласно поддержала пенсионные инициативы Собянина

Депутаты Мосгордумы единогласно поддержали законопроект мэра Москвы Сергея Собянина о поддержке москвичей старше 50 лет в рамках пенсионной реформы. Об этом сообщается на сайте Гордумы в среду, 26 сентября.

Законопроект предусматривает сохранение льгот для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, неработающие москвичи данной возрастной категории смогут и дальше получать путевки в санатории с возмещением стоимости проезда к месту отдыха.

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Также предусмотрены новые меры поддержки для жителей, достигших 50-летнего возраста: программа бесплатной диспансеризации, адресная социальная помощь и профессиональное обучение.

Руководитель фракции КПРФ Николай Губенко отметил, что его однопартийцы изменили своего мнение относительно целесообразности предлагаемых изменений.

«Уважаемые депутаты, сейчас вы убедитесь, что такое уметь слушать и слышать. Фракция КПРФ услышала доводы и аргументы докладчика и выступающих. Мы изменили позицию и будем голосовать за законопроект», — сказал он.

Соответствующий законопроект столичный градоначальник внес в Мосгордумы 20 сентября.

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