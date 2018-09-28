На границе России и Норвегии появилась аллея дружбы

В приграничном с Норвегией российском поселке Никель была высажена аллея дружбы, которая призвана стать символом доброго соседства, дружбы и сотрудничества россиян и норвежцев на севере, сообщает РИА Новости.

В палисаднике арт-центра «Вторая школа» посадили четырнадцать саженцев венгерской сирени, которая адаптирована к северным условиям и должна хорошо прижиться.

Участвовавшая в мероприятии губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила символизм церемонии. «Нет ничего более символичного, чем вместе посадить дерево, а в данном случае — целую аллею. Мы очень ценим маленькие семейные, символичные для нас мероприятия, которые не носят массовый глобальный характер», — сказала она.

Генконсул королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал подчеркнул, что россиян и норвежцев на севере связывают общие интересы, которые создают основы для взаимодействия и сотрудничества. «Будучи соседями, мы несем общую ответственность за окружающую среду, совместными усилиями мы реализуем проекты по защите среды», — уточнил Сведал.

Вице-мэр Никеля Лена Норум Бергенг Сер-Варангер добавила, что вне зависимости от состояния официальных российско-норвежских отношений местные жители по обе стороны границы «хорошие друзья, соседи и партнеры».

Высадка растений приурочена к проведению I Международного фестиваля экологического и социального кино «Северный Характер: Green Screen», организаторами которого выступают продюсерский центр «Северный Характер» и компания «Норникель».

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