Россияне стали чаще ездить в Сирию после приказа Путина о выводе войск

Число поездок россиян в Сирию выросло до рекордного уровня, после того как в декабре 2017 года президент Владимир Путин объявил о частичном выводе войск из арабской страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику ФСБ, в состав которой входит Пограничная служба.

В первой половине 2018 года российские граждане совершили более 17 тысяч поездок в Сирию. За весь 2016 год россияне выехали в Сирию почти 22 тысячи раз, за весь 2017 год — более 25 тысяч раз. Фактическое число россиян, посетивших арабскую республику, может быть меньше, поскольку часть граждан могла ездить туда несколько раз.

Статистика ФСБ не включает военнослужащих. В нее может входить гражданский персонал, работающий с армией, и частные военные специалисты. Поездки в статистике разделены по целям. Большинство россиян отправляются в Сирию в деловые и частные поездки, а также как «обслуживающий персонал транспортных средств».

Статистика ФСБ, скорее всего, не включает россиян, уехавших в Сирию воевать против правительственных сил — как рассказывали Reuters несколько боевиков, они нелегально въезжали в республику из Турции.

В августе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 63 тысяч российских военнослужащих получили боевой опыт в Сирии, начиная с 2015 года.

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