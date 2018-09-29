Основатель CNN Тед Тернер заболел деменцией и забыл название болезни

Основатель телеканала CNN Тед Тернер заявил, что болен нейродегенеративным заболеванием. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«Это умеренная форма болезни Альцгеймера. Похоже, но не так плохо, не смертельно. У меня... я не помню ее название», — сказал он. После паузы он добавил: «Деменция. Я не помню, что за болезнь». Тернер пожаловался, что чувствует себя усталым и забывчивым.

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Ранее у него диагностировали маниакальную депрессию, однако диагноз оказался ошибочным.

Тернер создал круглосуточный новостной канал CNN в 1980 году. В 1996 году CNN и другие каналы Turner Broadcasting System вошли в состав медиа-корпорации Time Warner, где Тэд Тернер занял один из руководящих постов. Однако в 2001 году после слияния Time Warner и AOL Тернер фактически был отстранен от управления, хотя и сохранил пост вице-президента в объединенной компании. В 2003 году он сложил с себя полномочия вице-президента и остался лишь членом совета директоров. Спустя еще через три года Тернер покинул и совет директоров Time Warner.

После ухода из совета директоров Time Warner Тед Тернер сосредоточился на проектах по защите окружающей среды, ядерному разоружению и контролю за рождаемостью. В 2018 году Forbes оценил состояние Тернера в 2,2 миллиарда долларов.

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