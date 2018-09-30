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Потерянный кошелек подвел австрийца под суд

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Фото: The Local

В Австрии мужчина, потерявший кошелек, попал под суд из-за его содержимого. Об этом сообщает The Local.

22-летний австриец потерял бумажник, полный фальшивых 50-евровых купюр. После того, как полицейские нашли кошелек с нелегальными банкнотами, им удалось найти его владельца с помощью именных карточек. Мужчину арестовали.

На допросе он признался, что приобрел фальшивые купюры через интернет, чтобы оплатить ими наркотики.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Дагестане полиция задержала двух мужчин по обвинению изготовлении фальшивых денег. Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей. Оборудование, на котором изготовлялись подделки изъяли и завели уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

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