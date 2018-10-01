Американец создал детскую порностудию в Челябинске и сел

65-летний гражданин США Дэвид Лэнг и его подручная, гражданка России, признаны виновными в изготовлении детской порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Курчатовском районном суде Челябинска, где в понедельник, 1 октября, был оглашен приговор.

«Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порноизображением несовершеннолетних, и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказала официальный представитель суда.

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Она уточнила, что по одному из эпизодов суд переквалифицировал действия обвиняемого на менее тяжкую статью («вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста...») и освободил его от уголовного преследования в связи с истечением срока давности.

Помощница Лэнга, жительница Челябинска, полностью признавшая свою вину в изготовлении порнографии, осуждена к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, уточнили в суде. Суд проходил в закрытом режиме, так как все пострадавшие — дети. Подробности судебного следствия по этой причине не разглашаются.

По данным источника «Ленты.ру», бизнес-тренер и преподаватель делового английского Дэвид Лэнг в 2006 году арендовал в Челябинске квартиру, в которой снимал порнографию с участием детей. Подпольная студия действовала почти девять лет, ее продукция публиковалась на зарубежных сайтах, доступ к которым был платным. Именно по этой причине длительное время никто не подозревал о происходящем.

Только в 2015 году оперативникам стало известно, что на специфические сайты загружают видеофайлы с IP-адреса в Челябинске. Дэвид Лэнг был задержан в той самой квартире, во время обыска у него изъяли множество откровенно порнографических материалов. Кроме того, выяснилось, что он находится на территории России незаконно — срок действия выданной ему визы истек еще в 2013 году, но уезжать он не спешил.

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