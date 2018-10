Рэпер Pouya приедет в Россию

Американский хип-хоп-исполнитель Pouya выступит в московском клубе Pluton. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Pouya можно принять за музыканта эпохи расцвета гранжа начала девяностых. Но если говорить о звуке, Pouya не из этой позавчерашней тусовки, хотя отвязности и бунтарства рокеров ему не занимать. Есть мнение, что он даже более радикален, чем его коллега и приятель Ghostemane. Год назад безбашенные парни выпустили совместный трек 1000 Rounds и одноименный ролик, количество просмотров которого неуклонно приближается к десяти миллионам», — рассказали организаторы выступления.

Концерт состоится 13 октября. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте «Афиша».

Рэпер Pouya — 23-летний Кевин Поуйя из штата Флорида. При участии различных исполнителей он записал такие треки, как Scrubs, Sit Ups, Daddy Issues и Stick Out. Pouya выпускает треки на собственном лэйбле Buffet Boys. Его последний альбом, Five Five, вышел весной 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!