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Российского первокурсника нашли мертвым после посвящения в студенты

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В Подмосковье нашли мертвым 17-летнего первокурсника, который вместе с одногруппниками отмечал посвящение в студенты, говорится на сайте регионального главка Следственного комитета (СКР) в понедельник, 1 октября.

«Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха», — отмечено в тексте.

Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В рамках доследственной проверки сотрудники СКР назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Тело обнаружили в воскресенье, 30 сентября, в одном из номеров базы отдыха в Солнечногорском районе Московской области.

В июне 14-летний девятиклассник из Бурятии умер после сдачи ОГЭ (основного госэкзамена) по географии. Мальчику стало плохо, когда он зашел по пути к дому в гости к другу. Он упал, стал задыхаться и скончался до приезда врачей скорой помощи.

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