Маленькая девочка бросилась на грабителей и отобрала часть добычи

На Филиппинах девочка попыталась остановить вооруженных грабителей. Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовал Newsflare.

Восьмилетняя школьница играла во дворе, когда трое мужчин подошли к ее отцу и, угрожая оружием, отобрали у него деньги. Тем временем четвертый грабитель искал ценные вещи в доме. Затем вся банда направилась к своим мопедам.

Когда они проходили мимо девочки, она бросилась на одного из грабителей. Сумка, в которой тот нес добычу, порвалась, и награбленное рассыпалось по дорожке. Это не задержало бандитов надолго, но девочка не отставала и забралась на один из мопедов.

Грабители сбросили ее на землю и скрылись. Она отделалась синяками и ссадинами. Кроме того, у нее подозревают перелом носа. После двух ночей в больнице девочка вернулась домой. «В следующий раз я до них доберусь», — говорит она.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.

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