Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию

Основатель Tesla бизнесмен Илон Маск продает Пентагону ракеты-носители по заниженным ценам, чтобы выдавить с рынка Россию. Об этом в эфире Первого канала заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, Маск занимается «чистым демпингом», продавая пуски от 50-60 миллионов долларов. Рогозин также заявил, что за каждый пуск Пентагон платит SpaceX около 150 миллионов долларов. Глава «Роскосмоса» считает, что власти США доплачивают Маску, чтобы он вывел на рынок дешевый продукт.

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Рогозин рассказал, что российская сторона не может конкурировать, потому что «Роскосмос» не будет повышать цену запусков в интересах национальной безопасности для Минобороны.

В конце мая 2015 года ракета-носитель Falcon 9 прошла сертификацию ВВС США на запуск военных и разведывательных спутников. Компания Илона Маска SpaceX стала второй сертифицированной на организацию запусков структурой (наряду с United Launch Alliance, ULA).

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