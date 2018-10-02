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Украина признала себя заложницей Запада

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Украина потратит треть своего бюджета в 2019 году на погашение государственного долга, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

По словам чиновника, бюджет страны на будущий год будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, а отдать Международному валютному фонду (МВФ) придется 427 миллиардов гривен.

Гройсман признал, что украинцы являются «заложниками» фонда, поскольку не могут отказаться от ранее взятых обязательств. Киев вынужден продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы получить возможность перекредитоваться, а также частично погашать внешние долги.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось невыполненным.

Украинский премьер при этом убежден, что страна сможет выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. «Я вижу у МВФ понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей», — подчеркнул Гройсман.

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