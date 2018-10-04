От «Святого источника» решили избавиться

«Альфа-групп» планирует продать контрольную долю производителя питьевой воды IDS Borjomi (основные бренды «Святой источник» и «Боржоми»). По данным газеты «Коммерсантъ», переговоры о покупке ведут Nestle и Coca-Cola.

По экспертным оценкам, сумма сделки может составить до 630 миллионов долларов. Источники называют Nestle наиболее вероятным покупателем. Договоренность почти достигнута, но Coca-Cola еще участвует в переговорах.

IDS Borjomi — один из крупнейших производителей питьевой воды. В управлении компании находятся девять заводов в России, на Украине и в Грузии. В портфель брендов входят Borjomi, «Святой источник», «Моршинская», «Эдельвейс».

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В марте прошлого года в руки компании также перешла «Чистая вода», лидер рынка бутилированной воды в HOD-сегменте (доставки в дома и офисы) в Сибири и на Урале.

По оценке Euromonitor, российский рынок бутилированной воды рос даже в период экономического кризиса. Ожидается, что к 2018 году его оборот достигнет почти 187 миллиардов рублей.

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