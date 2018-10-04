Получивший залп фекалий депутат схватился за оружие

На сессии городского совета украинского Николаева активисты «Социал-национальной ассамблеи» облили фекалиями из бумажного стаканчика депутата Владислава Ентина. Детали инцидента раскрывает Novosti-N.

Как отмечается, содержимое стакана попало еще на двоих депутатов — Елену Киселеву и Сергея Мотуза. После этого депутаты погнались за плеснувшим на них фекалиями молодым человеком, при входе в сессионный зал случилась потасовка, где активисты ударили Мотуза по лицу. Сам же Ентин угрожал молодым людям пистолетом, говоря, что у него есть официальное разрешение на оружие.

Активистов задержала полиция, их привлекут к административной ответственности. Также полицейские намерены установить, действительно ли Ентин владеет разрешением на хранение и ношение оружия.

Выяснилось, что фекалии в сессионный зал удалось пронести парню, которого пустили под предлогом того, что он нес кофе одному из депутатов. Всего же у активистов «Социал-национальной ассамблеи» изъяли десять стаканчиков с фекалиями, шесть ножей и десять газовых баллончиков.

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