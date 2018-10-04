Россия обвинила США в очередной провокации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию, организовав утечку в СМИ персональных данных российских дипломатов в США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы еще напомнить о тех утечках, которые были организованы в интернет-ресурсе BuzzFeed, а именно туда попала банковская информация российских дипломатов в США. Мы неоднократно предоставляли эти данные и указывали на недопустимость подобных историй американской стороне, ведь нет сомнений, что американские спецслужбы пошли на сознательную провокацию», — сказала Захарова.

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«Мы так и не получили внятных объяснений госдепартамента, как такое могло произойти, привлечен ли кто-то к ответственности», — добавила она.

Материалы о банковских операциях посольства России в США и российских дипломатов были опубликованы на сайте BuzzFeed в августе этого года. Тогда МИД обвинил американские спецслужбы в сознательном нарушении международного законодательства.

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