Плохую работу охранника Ким Кардашьян оценили в шесть миллионов долларов

В отношении охранника телезвезды и жены репера Канье Уэста Ким Кардашьян Уэст подали иск с требованием возместить 6,1 миллиона долларов за то, что он не смог защитить ее во время ограбления в 2016 году в Париже. Об этом сообщает TMZ.

Телохранитель Паскаль Дувьер (Pascal Duvier) и фирма, на которую он работает, получили иск от страховой компании Кардашьян. Сумма в 6,1 миллиона долларов обоснована размером страховки украденных драгоценностей.

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В день кражи Дувьер предпочел сопроводить сестер Кардашьян — Кортни и Кендалл — в клуб, а жена репера осталась в отеле в одиночестве. В иске также говорится, что охранник проигнорировал несколько недочетов в системе безопасности отеля. В частности, замок на двери, ведущей во двор, был сломан.

Издание уточняет, что предъявленные претензии не имеют отношения к Кардашьян: страховая компания уже выплатила ей необходимую сумму.

В октябре 2016 года на неделе моды в Париже Ким Кардашьян остановилась в старинном особняке Hotel de Pourtales. В ночь на 3 октября в ее номер ворвались двое вооруженных грабителей в масках. Они связали Кардашьян и отнесли в ванную. Позднее стало известно, что драгоценности на сумму более 11 миллионов долларов вынесли опытные преступники пенсионного возраста.

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