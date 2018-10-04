Подростки голыми руками вырвали пса из смертельных объятий змеи

Три подростка спасли собаку от огромной змеи. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале World News.

Мальчики вооружились палками и и освободили жертву. На кадрах видно, как рептилия обвила задние ноги питомца, и тот безуспешно пытался сбросить ее. Когда спасатели поняли, что палки в схватке со змеей бесполезны, они решили бороться с ней голыми руками.

В результате змея отступила, а испуганный пес убежал. Как отмечает The Mirror, где и когда это случилось — неясно.

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