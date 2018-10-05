Появилось видео с новой олимпийской формой сборной России

Российский бренд спортивной одежды Zasport представил новую форму для участников юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 октября.

В каждый комплект входит полный набор экипировки, в частности тренировочные костюмы, футболки, дождевики, солнцезащитные очки, сумки и чемоданы. Вся одежда изготовлена из хлопка, полиэстера, а также ветрозащитных и влаговыводящих тканей.

Главными цветами коллекции стали белый, синий и красный. Форму украсили логотипом Team Russia и государственным гербом.

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III летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. В соревнованиях примут участие спортсмены из 206 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет. Россию на соревнованиях представят 94 спортсмена из 23 регионов страны. Zasport был назначен официальным экипировщиком российской команды.

В марте компания Zasport выпустила лимитированную серию экипировки, в которой олимпийские спортсмены из России (Olympic Athletes from Russia) выступали под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане. По мнению издания The Wall Street Journal, «нейтральная» форма Zasport была «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018».

Дизайнеры Zasport также были авторами формы участников Паралимпиады. Спортсменам и членам делегации предоставили 100 комплектов экипировки в сером, бежевом и синем цветах.

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