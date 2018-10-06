Джон Керри предупредил о «желающих столкновения США с Ираном»

Выход США из иранской ядерной сделки увеличил риск военного противостояния между странами. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джон Керри, передает Press TV.

По словам Керри, президент США Дональд Трамп, выйдя из соглашения, «сделал более вероятным» конфликт в регионе. «Потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединенные Штаты Америки бомбили Иран», — сказал он.

Материалы по теме Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов

3 октября Вашингтон вышел из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года.

В начале мая Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Эта сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!