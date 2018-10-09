Estée Lauder продолжит борьбу с раком груди

Группа компаний Estée Lauder провела благотворительный вечер в Москве, посвященный «Кампании против рака груди». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

Октябрь считается месяцем повышения осведомленности в отношении этого заболевания, и Estée Lauder Companies на протяжении более 25 лет поддерживает эту инициативу. В 2018 году кампания проходит под лозунгом #ПораПобедитьРакГруди (#TimeToEndBreastCancer).

Почетным гостем вечера стал Уильям Лаудер, исполнительный директор компании и внук ее основательницы Эсте Лаудер. Он обратился к собравшимся и подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке сотрудников, партнеров и клиентов по всему миру, а также стабильным инвестициям в образовательные программы и исследовательские проекты компания приближается к победе над раком груди. Уильям Лаудер передал чек на сумму 2,5 миллиона долларов Фонду маммологов России, с которым Estée Lauder Companies сотрудничает с 2013 года.

Фото: Иван Мудров и Екатерина Анохина / Estée Lauder Companies 1 /9

Среди гостей благотворительного мероприятия были Марина Жигалова-Озкан, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Юлия Акимова, Алла и Расим Акперовы, Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе, Александр Сирадекиан, Фатима Ибрагимбекова, Екатерина Добрякова, Юлия Ремпель, Дмитрий Логинов, Арцвик Арутюнян, Элене Метревели, Лена Мотинова, Анастасия Докучаева. Перед ними выступили музыканты лейбла Black Star Наzима и Клава Кока.

Компания Estеe Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Специализируется на производстве парфюмерии и косметики для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, выпускающий гипоаллергенные средства. Компании Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и др. Эсте Лаудер отошла от дел в 1995 году, но ее потомки участвуют в управлении компанией.

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