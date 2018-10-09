Россиянка потеряла своего северного оленя

Жительница Свердловской области Олеся Канеева разыскивает своего оленя Яшу, который сбежал из частного дома в городе Краснотурьинске. Об этом сообщает издание «Глобус».

Яша исчез во время прогулки около дома: хозяйка обнаружила лишь сломанное дерево, к которому он был привязан. Следов животного ей найти не удалось, так как их размыло дождем.

Женщина предполагает, что Яша мог отправиться в соседний город Серов, который находится примерно в 40 километрах от Краснотурьинска. Дело в том, что олень уже сбегал год назад, примерно в это же время, и нашелся именно там, рассказала изданию хозяйка.

В июле 2018 года калининградский фотограф опубликовал в сети видео, на котором лось долго наблюдал за дроном, обнюхивал его, а потом попытался допрыгнуть до него и попробовать на вкус. По замечанию автора видео, это первая съемка лося с дрона в Калининградской области.

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