Младший брат Кокорина оказался замешан в избиении чиновника

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, находился с ним и Павлом Мамаевым во время драк в Москве. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечается в сообщении, директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак, пострадавший в одной из драк, вместе с адвокатом намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным канала, для самих спортсменов предпочтительно возбуждение уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»), предусматривающей возможность примирения сторон.

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Ранее сообщалось, что Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой, рассказал, как и за что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивали его. Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. Ушакова подала заявление в полицию, заведено уголовное дело.

Кокорин и Мамаев напали на водителя за 40 минут до того, как отправиться в кофейню в центре столицы утром 8 октября. Там они избили еще двух человек. Ими оказались Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту этой драки также было возбуждено уголовное дело.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.

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