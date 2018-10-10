Скотленд-Ярд три года ловил мошенника и уступил украинцам

На Украине задержан гражданин Великобритании, которого три года разыскивал Скотленд-Ярд по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.

56-летний мужчина был ранее судим, его хотели привлечь к ответственности за махинации с валютой на территории Великобритании в 2007-2013 годах. Общая сумма убытков от его действий оценивается в 750 тысяч фунтов стерлингов (более 65 миллионов рублей). В 2015 году британский суд заочно арестовал его на восемь лет, а в 2018-м объявил в международный розыск.

В 2014 году мошенник переехал в Киев вместе с женой, у которой есть украинское гражданство. Супруги часто меняли место жительства и арендовали новые квартиры, чтобы запутать правоохранительные органы. Поиски преступника осложнялись тем, что он вел закрытый образ жизни, редко выходил из квартиры и почти ни с кем не общался.

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Посольство Великобритании на Украине обратилось к местным полицейским за помощью. 8 октября этого года мужчину задержали и предъявили обвинения в незаконном использовании валютных счетов за пределами Украины. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Великобритания и Украина договорились о комплексном сотрудничестве, чтобы совместно противостоять угрозам со стороны России. В частности, Киев пообещал оказать Лондону помощь в расследовании дела об отравлении бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

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