Президент «Зенита» обиделся на Кокорина

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту футбольного клуба «Зенит» Сергею Фурсенко от имени вице-премьера Виталия Мутко и спросили о ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые накануне устроили несколько драк в Москве. Запись разговора опубликована на их канале в YouTube.

«Я не могу даже передать, какая грусть и ужас <…>. Просто уроды, уроды самые настоящие! Сколько мы вложили всего в этот футбол, а они взяли и все обосрали. Ну обидно просто до слез, понимаете <...>. Они-то думали, что мы их отмажем, ну а как можно отмазывать за такие вещи», — сетует Фурсенко.

Президент петербургского клуба рассуждает о том, что нападающий «Зенита» Кокорин — «хороший парень вообще по сути», а проблемы начинаются тогда, когда он встречается с Мамаевым. В ответ пранкеры от лица Мутко подбадривают Фурсенко, призывают его не расстраиваться и «держать удар». Также они говорят о том, что «эти ребята все конченые», и такое произошло «не в первый и не в последний раз». Фурсенко договаривается созвониться с «Мутко», чтобы тот встретился с ним и дал по старой памяти хороший совет.

Пранкеры пояснили, что их ответы были заранее нарезаны из его предыдущих выступлений. Кроме того, Вован и Лексус позвонили от имени Мутко Александру Кокорину. Тот сказал, что дела у него «ничего» и он «сидит ровно».

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8 октября футболисты Кокорин и Мамаев устроили две драки в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем избили чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. РЕН ТВ сообщал, что футболисты были задержаны, однако в столичной полиции информацию о задержании спортсменов опровергают. «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев, также пообещали наказать игроков. Российский футбольный союз намерен пожизненно дисквалифицировать футболистов, а также запретить им посещать стадионы.

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