Жена Мамаева после драки подала на развод

Жена футболиста Павла Мамаева Алана 9 октября подала заявление на развод, сообщает Sport24. Это произошло после того, как Мамаев вместе с футболистом Александром Кокориным избили несколько человек.

В конце сентября Мамаева уже сообщала о намерении расторгнуть брак, однако бракоразводный процесс был начат именно после драки с участием футболистов. 8 октября она извинилась за выходку мужа и сказала, что ей стыдно.

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Ранее 9 октября сообщалось о задержании футболистов, по факту драк были возбуждены уголовные дела. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.

Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек утром 8 октября в центре Москвы, их действия были запечатлены камерами видеонаблюдения. Сперва они вместе с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а через некоторое время нанесли побои чиновникам в кофейне на Большой Никитской улице. В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

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