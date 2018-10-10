Показаны обычные будни трех русских хакеров

В России стартует сериал о русских хакерах Russian Hackers Life. Об этом «Ленте.ру» сообщили создатели сериала, студия Дикий Digital.

Первая серия будет показана 10 октября в 19:36 по московскому времени на YouTube-канале студии. В пресс-релизе значится, что даты следующих серий: 10 октября, 20 октября, 30 октября, 40 октября, но пообещали, что несуществующие в году дни будут расшифрованы в сериале.

«Russian Hackers Life - мокьюментари на ломаном русско-английском языке, рассказывающий о повседневной жизни трех русских хакеров. Федор, Борис и Игнат вынашивают планы всемирного Hacker Resistance, создают вирус FEDYA, пытаются взломать базы данных, аккаунты мировых лидеров, сайты правительств, спутники и вообще все, что только есть во вселенной», — говорится в описании сериала.

Hello, hackers! Do you recognize this success man?😂 It’s vsego lish Ignat in his bunker! What’s going on with him? Write you versions in comments! And maybe he will send you some his bumazhki (no🤪) More bumazhki - more you better hacker! #rhl#fedor#ignat#boris#babki#dengi#money#success Фото опубликовано @russian_hackers_life

В выпусках зрителей ждут отсылки к ключевым событиям и личностям, которые оказали влияние на современную интернет-культуру: Алан Тьюринг, Стивен Хокинг, Кевин Митник, Стив Джобс, Илон Маск, Алексей Пажитнов, Яматути.

Одна из особенностей сериала - его язык: сериал снят на английском и выходит с русскими субтитрами. «Это и фишка, и проблема. Многим нравится, а кого-то и отпугивает. Мы понимаем, что язык ограничивает охват, но он важная составляющая этой истории. Так что просить хакеров переходить на русский — не в наших планах. Тем более они связаны контрактом с America Tomorrow», — рассказала сооснователь студии Виктория Кравченко. (America Tomorrow — телеканал, существующий во вселенной сериала — прим. «Ленты.ру»).