Рестораны популярной суши-сети закрыли после санитарных проверок

Роспотребнадзор закрыл на срок от 12 до 90 суток 63 ресторана сети «Суши WOK» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Также им выписали 64 штрафа на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Еще восемь ресторанов оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей. Было снято с реализации и уничтожено 496,5 килограмма продукции без маркировочных ярлыков, сопроводительной документации, с истекшим сроком годности.

Всего было проверено 108 обьектов «Суши WOK» из-за регистрации случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети. Проверки показали многочисленные нарушения санитарного законодательства во всех ресторанах.

В частности, отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность продукции. В производственных помещениях проверяющие нашли тараканов и мух. В личных медицинских книжках персонала отсутствовали сведения о проведении обязательных прививок против дизентерии Зонне и гепатита А. Сотрудники работали без спецодежды, в украшениях, не использовали перчатки.

Указано, что вентиляционная система в «Суши WOK» отсутствует либо работает неэффективно. Внутренний контроль качества и безопасности сырья и готовой продукции не осуществлялся. Полуфабрикаты, соусы, овощи были без маркировки производителя и с истекшими сроками годности.

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