Британцы устроили разборки с кирпичами на оживленной дороге

Водители легковушки и грузовика устроили разборки прямо на оживленной дороге в английском графстве Бедфордшир. Видео было опубликовано на странице Facebook, на него обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как двое мужчины о чем-то спорят, остановившись посреди дороги. Когда водитель легковушки решает уехать, дальнобойщик кидает в его машину кирпич, который залетает в салон. Тогда автомобилист быстро выходит из машины и швыряет камень в лобовое стекло фуры.

Затем грузовик пытается протаранить легковушку, однако та успевает увернуться и догоняет фуру, которая резко тормозит. Водитель легковушки решает обогнать грузовик и практически сталкивается со встречной машиной: которая успевает выехать на обочину. После легковушка останавливается на перекрестке, создавая помехи другим, а грузовик просто объезжает ее.

На ролике не запечатлено начало конфликта, поэтому кто именно стал зачинщиком, неизвестно. Когда точно видео было снято, также не сообщается.

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