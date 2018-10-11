Чиновников оставили без дуэлей

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал из Госдумы законопроект о дуэльном кодексе для госслужащих. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 11 октября.

Согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, проект был отозван 18 сентября, через шесть дней после внесения, а 25 сентября решением комитета по госстроительству и законодательству снят с рассмотрения.

«Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки, поскольку после его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей, которые, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, будет нужно включить в первое чтение. Но если серьезно, мы свою роль сыграли — напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», — сказал Иванов, комментируя отзыв документа.

11 сентября в сети появился ролик, в котором директор Росгвардии Виктор Золотов вызывает оппозиционера Алексея Навального на дуэль и обещает превратить его в «сочную отбивную». На следующий день в Госдуму был внесен «Дуэльный кодекс РФ» и законопроект о введении его в действие. Дуэльный кодекс повторял кодекс Дурасова 1912 года, где содержится более 80 пунктов, которыми регламентируются различные формы дуэлей, в частности на пистолетах и саблях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!