На чемпионат Европы по ММА поедут восемь чемпионов России

Восемь чемпионов России оп смешанным единоборствам (ММА) отправятся на чемпионат Европы в Испании. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россию представят следующие спортсмены: Шейхмагомедов Магомедрасул (до 56,7 кг), Касумов Касум (до 61,2 кг), Казиханов Муса (до 65,8 кг), Омаров Ислам (до 70,3 кг), Магомедов Шамидхан (до 77,1 кг), Омаргаджиев Гаджи (до 84 кг), Магомедов Муслим (до 93 кг), Куниев Ризван (свыше 93 кг).

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев накануне старта чемпионата Европы рассказал об изменениях, которые в ближайшее время ожидают ММА. «Мы приняли решение, что на чемпионате Европы, который стартует 12 октября в Гвадалахаре, нашу страну представят первые номера сборной России, которые должны были ехать на чемпионат мира. На чемпионате Европы, проводимом под эгидой WMMAA, пока действуют прежние условия возможного допуска спортсменов с профессиональным рекордом», — рассказал он.

Также Бурзиев отметил, что после ноябрьского чемпионата мира ММА начнет движение в «олимпийскую семью». «Чемпионат мира в ноябре станет отправной точкой, после чего будет принят ряд изменений, которые затронут условия допуска, правила, весовые категории, спортивно-технический регламент, вводится женский спорт, возможно, изменятся нормативные документы и тд. В дальнейшем все серьезные изменения придадут нашему виду спорта новое лицо. Все это связано с признанием всеми национальными федерациями единой цели — принятие Олимпийской хартии. ММА начинает движение в олимпийскую семью», — отметил вице-президент.

Чемпионат Европы по ММА пройдет с 12 по 13 октября в Гвадалахаре (Испания).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!